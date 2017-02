Comunicare il cibo, in arrivo la seconda edizione del Festival del Giornalismo Alimentare a Torino

TORINO - Comunicare i temi alimentari, in un epoca in cui l'auditorium è così attento ed esigente, è quanto mai arduo. Da qui l'esigenza di prendersi un momento per discutere di comunicazione in campo alimentare. La cornice sarà quella della storica Biblioteca Nazionale di Torino dove, durante una maratona di tre giorni, dal 23 al 25 febbraio, si aprirà il dibattito della seconda edizione del Festival del Giornalismo Alimentare.

Gli obiettivi del Festival

Ci si interrogherà sulla responsabilità sociale di coloro che hanno il delicatissimo compito di comunicare informazioni in materia di cibo e alimentazione. La tre giorni dedicata a cibo e comunicazione si prospetta come un momento di riflessione in cui giornalisti, blogger, uffici stampa, esperti, influencer e istituzioni avranno modo di confrontarsi sul loro ruolo di anello di congiunzione tra sapere scientifico e pubblico. Sarà la sindaca Chiara Appendino ad assumersi la responsabilità di aprire l'evento patrocinato dal Consiglio dei Ministri, a cui prenderà parte anche l'Associazione della Stampa Estera. Rai Radio1 sarà media partner dell'evento e seguirà i lavori nella trasmissione «Coltivando il futuro». Collaboreranno anche Slow Food, Terra Madre, l’Istituto Zooprofilattico di Torino, Fnsi e Altro Consumo.

Alimentazione a Torino

Non pare un caso che un'iniziativa di questo tipo venga ospitata proprio a Torino. Lo stesso direttore della manifestazione, Massimo Borgia, ricorda che la nostra città è da sempre in prima linea nella difesa della qualità del cibo. Menziona, a tal proposito, esperienze di importanza internazionale quali il Salone del Gusto, Terra Madre e Eataly.