«Ho voluto metterci la faccia», svelato il mistero del bambino nelle foto che tappezzano Torino 

TORINO - Dopo mesi di nebbia fitta, ecco un raggio di chiarezza nel mistero del bambino mulatto ritratto in tante fotografie agli angoli della città. C'era chi pensava si trattasse di un bambino scomparso. E come dargli torto? Il bambino dai capelli scuri e le guance piene è apparso su pali, cestini e buche delle lettere di tutta la città, senza nemmeno un rigo che ne spiegasse le ragioni. Da Vanchiglia a San Salvario nessuno che ne sappia qualcosa. Il manifesto, che ritrae unicamente la fotografia del piccolo, senza nè nome nè alcuna spiegazione, ha attratto l'attenzione di molti passanti e perfino delle Forze dell'Ordine. Di chi si tratta?

Trovata pubblicitaria

La gente è curiosa, lo sa bene Michel Mudimbi, di professione musicista. Il rapper di San Benedetto del Tronto, alla vigilia del lancio del suo album "Michel" ha pensato bene di «metterci la faccia», come dice lui. Per pubblicizzare l'uscita del suo primo lavoro musicale avrebbe scelto infatti un'immagine di sè stesso bambino da affiggere in giro per Torino, Milano, Padova e Bologna. Nessun rapimento dunque, nessun piccolo scomparso, solo una trovata pubblicitaria, alquanto brillante in verità, che ha senza dubbio avuto un forte impatto sul pubblico.

Michel

L'album di Mudimbi uscirà il 24 Marzo e sarà il primo prodotto di questo artista irriverente che, licenziatosi da un posto a tempo indeterminato in un officina meccanica, sta inseguendo il suo sogno fin dagli albori del 2000. Sulla pagina Facebook dell'artista leggiamo che «dal 2017 tutti, Nostradamus compreso, si aspettano che accada qualcosa di grosso...». Che il disco si possa definire "qualcosa di grosso" questo non ci è dato di saperlo, sicuramente però la campagna pubblicitaria che ruota intorno all'album inedito ha qualcosa di assolutamente fuori dal comune.