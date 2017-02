Divieto alla circolazione, fioccano le multe agli automobilisti sorpresi alla guida

TORINO - Il primo giorno di misure restrittive, terminato ieri sera, ha interdetto il traffico a migliaia di automobilisti. Non tutti però hanno deciso di rispettare lo stop alla circolazione, anzi. Il Comando della Polizia Municipale comunica che, per lo stop alla circolazione dei veicoli diesel fino agli Euro 4 compresi, nel corso della giornata sono stati effettuati controlli in vari punti della città. Complessivamente sono stati 430 gli automezzi fermati e 59 quelli sanzionati per non aver rispettato il divieto.

Gli orari odierni del blocco

Si ricorda inoltre che il blocco è attivo anche oggi, martedì 21 febbraio, nei seguenti orari: per quanto riguarda i veicoli privati stop dalle 08:00 alle 19:00, mentre per i veicoli adibiti al trasporto persone la circolazione sarà interdetta dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00.