Tassisti in rivolta, a Torino riprende lo sciopero contro il decreto Milleproroghe

TORINO - I taxi si fermano ancora in tutta Italia e, ovviamente, anche a Torino. In attesa dell'incontro di oggi a Roma con il ministro Delrio, i tassisti hanno deciso di riprendere lo stato di agitazione indetto l'approvazione al Senato del decreto Milleproroghe. Le auto bianche intanto si fermano in città e in tutta la provincia, ma pare che venga garantito il servizio agli anziani e ai disabili.

In rivolta contro il decreto Milleproroghe

Secondo i tassisti infatti, il decreto approvato dal Senato contiene misure volte a sfavorire la loro categoria e al contempo favorire la legalizzazione di Uber, il servizio di trasporto privato. Lo stop dei taxi arriva in giornate già di per sè critiche per la mobilità torinese, condizionata dal blocco delle auto. Molto dipenderà quindi dall'incontro previsto oggi tra una delegazione di tassisti (presenti anche i rappresentanti torinesi) e il ministro: la situazione è a dir poco delicata.