Fassino attacca Versaci: «Siamo qui a parlare di nulla per ore…». La risposta: «Venga lei qui»

TORINO - Alta tensione in Sala Rossa. I protagonisti? Piero Fassino e Fabio Versaci. L’ex sindaco infatti, ha apertamente contestato la conduzione del Consiglio comunale, durante la discussione di una mozione sulla ridistribuzione degli utili di Smat, la Società Metropolitana Acque Torino: «Siamo qui a parlare di nulla per ore…» è l’accusa dell’ex primo cittadino che ha accusato il Consiglio comunale dell’attività deliberativa praticamente nulla. Una frecciatina che ha mandato su tutte le furie il presidente del Consiglio Comunale che, adirato, ha invitato Fassino a non parlare fuori microfono, lanciandogli una provocazione che ricorda tanto la famosa profezia del consigliere del PD: «Vuole sedersi lei qui? Vuole fare lei?»

La querelle, nata da un intervento del vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta, ha in realtà uno storico preciso: da mesi infatti, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo ha sollevato dubbi sulle poche delibere ratificate. Una posizione ribadita per la prima volta anche da Piero Fassino: «Vorrei segnalare questo fatto: da mesi solo una delibera per Consiglio, vengono riunite commissioni per discutere di una mozione alla volta. Se durante un argomento rilevante il Consigliere parla un minuto in più, non mi sembra che questo sia un problema. Mi sono alterato e le chiedo scusa, ma ci sono argomenti e argomenti. Abbiamo aspettato mezz’ora un assessore non in grado di spiegarci una delibera».

Versaci, con un tono molto più composto e calmo rispetto al dibattito avvenuto fuori microfono, ha ribadito l’utilità di un Consiglio convocato da tutti i capigruppo, compreso il capogruppo del Partito Democratico. Sulle modalità di intervento, il presidente del Consiglio Comunale ha specificato: «Il collega Lavolta ha parlato per sei minuti: se quaranta consiglieri parlano un minuto in più o due minuti, diventiamo 80 minuti…». Polemica archiviata, almeno per il momento.