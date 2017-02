Inseguimento tra le vie di San Salvario, arrestato per droga 23enne di origine senegalese

TORINO - Arrestato in via Ormea cittadino senegalese di soli ventitre anni per detenzione di sostanza stupefacente. Durante un controllo straordinario del territorio, gli agenti del Commissariato di Barriera, congiuntamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, hanno notato dei soggetti stazionare all’angolo con corso Raffaello, in attesa di possibili "clienti."



La fuga

Gli agenti hanno dunque proceduto con le operazioni di controllo scatenando un fuggi fuggi generale da parte degli uomini. I poliziotti si sono dunque lanciati all'inseguimento dei malviventi tra le vie del quatrilatero e hanno infine fermato uno del gruppo. Al termine della corsa, l'uomo ha opposto resistenza all'arresto e deglutito diversi ovuli di cocaina. Dagli accertamenti è emerso che il senegalese, classe 1994, aveva a suo carico diversi precedenti penali. Il ventitreenne è stato arrestato per i reati di detenzione di sostanza stupefacente, lesioni, violenza o minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.