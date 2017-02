«Ragazzi, tutti a vedere l'opera», il teatro Regio propone uno sconto d'eccezione per i 18enni

TORINO - E' possibile che i giovani d'oggi si interessino ancora ai virtuosismi dell'opera lirica? Il teatro Regio di Torino scommette di sì, e invita i diciottenni torinesi a usufruire del loro Bonus Cultura nella maestose sale del teatro di piazza Castello.

I prezzi dei biglietti

L'idea è quella di avvicinare i ragazzi innanzitutto partendo dai prezzi dei biglietti. Le qualità delle rappresentazioni proposte infatti è fuor di dubbio, ma i prezzi degli spettacoli appaiono spesso proibitivi per le tasche dei più giovani. Sarà possibile «vivere l'emozione dell'opera e della grande musica dal vivo, grazie a una tariffa mai applicata prima d'ora» fanno sapere dal Regio. I voucher del Bonus Cultura si trovano sul sito 18app e dovranno essere convertiti presso la biglietteria del teatro prima dello spettacolo.

Le cose belle vanno condivise

Inutile dirlo, quelli dei Regio pensano proprio a tutto. «Siccome è più bello condividere un’esperienza così appassionante» spiegano, l'accompagnatore del diciottenne che utilizza il Bonus Cultura potrà usufruire di una seconda offerta. Trattasi nello specifico di biglietto speciale del costo simbolico di 1 €. Tale ticket sarà disponibile direttamente presso la biglietteria del teatro.

Riassumendo

Per utilizzare il tuo Bonus Cultura al Regio, queste le condizioni:

Opere: un voucher da 25 € + un biglietto a 1 €, in qualsiasi data di rappresentazione e settore del Teatro

Concerti: un voucher da 10 € + un biglietto a 1 € in qualsiasi data di rappresentazione e settore del Teatro

Backstage tour: un voucher da 5 € + un biglietto a 1 €