La Venaria festeggia i suoi primi 10 anni di attività, Caravaggio apre una programmazione d'eccezione

TORINO - Tanti auguri alla nostra bella Reggia di Venaria, che quest'anno festeggia il suo decimo compleanno dall'apertura nel 2007. Per l'occasione la programmazione, inutile dirlo, sarà eccezionale: si parte a marzo con "Caravaggio Experince", si prosegue con i gioielli più belli dell'epoca sabauda, per poi confermare gli appuntamenti estivi più amati. Il nuovo programma è stato illustrato da Paola Zini, presidente della residenza sabauda e dal direttore Mario Turetta, durante una conferenza stampa a cui ha partecipato anche l'assessora alla Cultura, Antonella Parigi.

Caravaggio Experiece

Un Caravaggio così non lo avete mai visto. L'istallazione della Venaria (in programma fino al primo ottobre) punta a stupire i suoi visitatori su ogni piano possibile: attraverso un sistema di video proiezioni di grandi dimensioni, musiche avvolgenti e fragranze inaspettate. L'idea è quella di trasportare gli amanti del Caravaggio all'interno delle atmosfere seicentesce che furono proprie del grande maestro. La Citroniera dello Juvarra si fa dunque meraviglioso sfondo di uno spettacolo della durata di circa un'ora, in cui gli spettatori potranno ammirare 57 opere del Michelangelo Merisi. L’installazione ripercorrerà i temi principali dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il naturalismo, la teatralità, la violenza e si concluderà seguendo cronologicamente i luoghi in cui il Caravaggio trascorse la sua esistenza.

Una stagione degna del decennale

In occasione del suo decimo anniversario, la Venaria ripropone una grande mostra in onore della dinastia sabauda, ripercorrendo la sua storia dal 1860 e al 1920. Si tratta di un omaggio alla mostra che aprì ufficialmente il complesso al pubblico per la prima volta dieci anni fa. Opere provenienti da tutta Italia la faranno da padrone. Pezzi provenienti dal Quirinale, da Palazzo Pitti, dal Palazzo Reale di Napoli, dalla Reggia di Caserta ecc. illustreranno il periodo in cui i Savoia sedettero sul trono d'Italia. La programmazione continuerà con la mostra titolata "Jungle", in cui, attraverso oltre un centinaio di abiti e accessori animalier, sarà possibile immergersi nel mondo della moda. Si dovrà aspettare invece settembre per vedere declinate le varie sfaccettature del semidio greco nella mostra «Ercole e il suo Mito». Vengono infine confermate anche per il 2017 le già affermate rassegne di Teatro a Corte, Sere d'Estate, la Festa delle Rose, il Gran Ballo e il Salone dell'Auto.