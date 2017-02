Torino è la 113esima città più trafficata al mondo, 104 le ore di «code inutili» all’anno

TORINO - Gli automobilisti torinesi nell’ultimo anno hanno passato 104 ore a testa in coda dentro la propria autovettura a causa del traffico che fa del capoluogo piemontese la 113esima città più trafficata al mondo e la dodicesima in Italia. A dirlo sono i dati raccolti da TomTom, la società olandese famosa per la produzione di sistemi di navigazione satellitare che per il sesto anno consecutivo ha stilato la «TomTom Traffic Index 2017» in cui sono evidenziate le città peggiori in cui spostarsi in auto. Il tutto è frutto di uno studio effettuato durante gli ultimi dodici mesi (2016), basato sul rilevamento dei dati di percorrenza in 390 città e 48 Paesi in 6 Continenti diversi. Da quanto risulta a Torino chi si sposta in auto è «costretto» a fare code inutili per quasi mezz’ora al giorno (27 minuti), con un picco di traffico soprattutto nelle ore mattutine. In percentuale i torinesi ci impiegano circa il 25% in più (2% rispetto all’anno prima) a percorrere un tratto di strada trafficato rispetto a quanto ci metterebbero in condizioni di traffico regolare.

In Italia maglia nera a Palermo

Se all’ombra della Mole Antonelliana il traffico costringe i torinesi a mezz’ora scarsa di coda al giorno, va molto peggio in Sicilia. Il capoluogo, Palermo, conquista la maglia nera per quanto riguarda l’Italia, con una congestione che costringe gli automobilisti a passare il 43% in più del loro tempo in auto rispetto a quanto dovrebbero con condizioni normali, che tradotte sarebbero quasi 40 minuti al giorno e 149 ore all’anno. Completano il podio Roma (40%) e un’altra siciliana, Messina (39%). Spostandosi di poco al quarto posto c’è Napoli (33%), seguono Reggio Calabria (31%), Milano (30%), Catania (29%), Taranto (28%), Bari (27%) e, per chiudere la top10, Firenze (26%). Torino la si trova poco dopo, al dodicesimo posto.

In Messico la città più trafficata al mondo

Secondo la classifica stilata da TomTom la città più trafficata al mondo è Città del Messico. Nella capitale messicana ci si impiega il 66% in più a percorrere un tratto di strada rispetto a un traffico regolare e ogni anno gli automobilisti passano 227 ore sul proprio mezzo (59 minuti al giorno). Il secondo e il terzo posto sono di Bangkok (61%) e Jakarta(58%).