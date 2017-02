Incidente in via Bologna, auto si ribalta e finisce vicino alla fermata dei bus

TORINO - Incidente questa mattina in via Bologna, all’altezza del civico numero 139. Una donna di 42 anni, mentre viaggiava a bordo della sua Kia Picanto, per cause ancora da accertare, è sbandata verso la fermata dei mezzi pubblici ribaltandosi con la vettura. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti di polizia municipale che la Croce Rossa, la quale, con un’ambulanza, ha trasportato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco con codice giallo. Nel sinistro non sono stati coinvolti altre auto.

Incidente in via Bologna (© )