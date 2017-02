Continua il blocco del traffico, stop alla circolazione delle auto anche mercoledì

TORINO - L’inquinamento dell’aria a Torino continua a rimanere sopra la soglia minima e non si arresta il blocco imposto alla circolazione dei veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4, oltre che dei benzina, gpl e metano Euro 0. Anche per la giornata di domani, mercoledì 23 febbraio, il Comune ha confermato il divieto per i mezzi con le motorizzazioni sopracitate, dalle ore 8 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto di persone, dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 se adibiti al trasporto merci.

Previsioni per i prossimi giorni

Secondo l’Arpa la situazione nei prossimi giorni resterà pressoché invariata con i valori sempre al di sopra dei 50 milligrammi per metro cubo. Tradotto vuol dire che il blocco fino ai diesel Euro 4 (inclusi) persisterà ancora. Se dovesse invece addirittura aumentare, e se per tre giorni consecutivi superasse i 100 milligrammi per metro cubo, il divieto di circolazione in città si estenderebbe a tutti i veicoli diesel, a prescindere dalla categoria di appartenenza.