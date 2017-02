Tranvia Sassi-Superga: novità e apertura straordinaria da fine febbraio

TORINO - Nel primo mercoledì del mese di marzo la tranvia Sassi-Superga sarà eccezionalmente aperta al pubblico. Si tratta infatti del Giorno delle Ceneri, cioè il mercoledì precedente la prima domenica di Quaresima, e per questo Gtt ha deciso di tenere aperto nonostante si tratterebbe del giorno di chiusura settimanale. L’orario di accesso è dalle 10 alle 17, con ultima partenza dalla stazione Sassi alle ore 16.

Novità dal 27 febbraio

Dal prossimo 27 febbraio e fino al 31 marzo, dal lunedì al venerdì, all’orario normale della tranvia Sassi-Superga sarà aggiunta una corsa con partenza alle ore 16 da Sassi (ore 16.30 da Superga). Il costo del biglietto è di 4 euro per la corsa semplice, di 6 euro per l’andata e il ritorno. Differentemente nei sabati e nei giorni festivi i prezzi salgono a 6 euro per la corsa semplice e a 9 euro per l’andata e il ritorno.