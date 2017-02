Turismo, nuovo Infopoint ecosostenibile di piazza Carlo Felice

TORINO- Torino pensa ai suoi visitatori e perciò decide di aprire un nuovo punto informativo aperto 365 giorni all'anno, dalle 9 alle 18, a disposizione di turisti, visitatori e cittadini. «Per accogliere al meglio chi giunge in visita a Torino", sottolinea Maurizio Montagnese, presidente di Turismo Torino e Provincia, «si è reso necessario dotare la città di uno nuovo spazio, funzionale ed efficiente, in grado di erogare servizi di qualità per rispondere alle innumerevoli richieste considerando che, annualmente, si registrano oltre 86.000 passaggi; riteniamo quindi che l’informazione turistica abbia, sempre più, un’importanza strategica e che, il punto informativo con l’immagine carica di differenti significati, contribuirà ad accrescere nei turisti che lo utilizzano la curiosità a scoprire prospettive meno evidenti della città, sia che si tratti di enogastronomia, cultura o architettura».

L'infopoint

Il nuovo punto informativo sorge in piazza Carlo Felice, davanti alla stazione di Torino Porta Nuova, e si presenta immediatamente come ecosostenibile e funzionale. Ma c'è di più. Interamente finanziato dalla Fondazione CRT, con il sostegno della Città di Torino, della camera di Commercio di Torino e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e realizzato dallo studio di architettura e design U-Layer, il nuovo Infopoint cela plurimi significati. Due gli elementi principali: l'attenzione per l'ambiente e la capacità evocativa dei suoi elementi costitutivi. Il personale, uno staff di informatori multilingue, avrà il compito di accogliere e fornire informazioni utili sui luoghi di interesse, sulla vita notturna, i locali, gli eventi e le manifestazioni che si svolgono in città. Si occuperanno inoltre di erogare servizi quali la card Torino+Piemonte e le visite guidate al City Sightseeing Torino.

Il simbolismo dell'InfoPoint

Il nucleo principale è formato da containers navali usati, modificati e riadattati, operazione in linea con le ultime tendenze internazionali che vedono un sempre maggiore utilizzo di materiali riciclati.I containers simboleggiano un mondo sempre più aperto agli scambi, evocano l’idea dello spostamento e del viaggio ma, al contempo, sono divenuti anche simbolo del trasporto merci con importanti implicazioni ambientali. Riutilizzarli quindi acquista un valore virtuoso e simbolico nella sensibilizzazione contro gli sprechi, ed evidenzia importanti opportunità e potenzialità di utilizzo. Il rivestimento esterno invece è realizzato in pregiato ottone, materiale anch'esso totalmente riciclabile. La particolare cromia dorata dell'ottone evoca in aggiunta il rivestimento della carta dei gianduiotti, deliziosi simboli cittadini. Non si tralascino poi le particolari stelle a 8 punte che traforano la fodera in ottone svelando il nucleo centrale e trasformando la struttura in una «lanterna magica», la quale rimanda a sua volta alla tradizione cinematografica torinese. Le stelle sono inoltre una stilizzazione di quelle disegnate da Guarino Guarini per la corte interna di Palazzo Carignano, reinterpretate poi da Carlo Mollino per la facciata laterale del Teatro Regio. Il nuovo punto informativo parrebbe quindi racchiudere dentro di sè molti luoghi magici della nostra bella città, tutta da riscoprire in un tour più intimo e lento. Lo stesso concept verrà inoltre istallato a marzo in via Verdi angolo via Montebello, nella via recentemente inaugurata «delle Stelle», per ricordare il ruolo svolto da Torino nella storia della cultura cinematografica