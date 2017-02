«Se continui a bocciarmi ti spacco il c..o», sospeso studente di Giurisprudenza dopo minacce

TORINO - «Nel tuo esame copiano tutti, la prossima volta mi porto anche io bigliettini. Se continui a bocciarmi ti spacco il c..o». Una mail dai toni forti che uno studente della facoltà di Giurisprudenza ha mandato al suo professore dopo l’ennesima bocciatura all’esame. Minacce che non sono passate inosservate e che sono costatate allo studente la sospensione per tre mesi da qualsiasi attività accademica.

Punizione esemplare

La punizione è arrivata dopo una riunione del Senato Accademico dell’Università di Torino che ha valutato quanto successo. Lo studente, che frequenta le lezioni da casa e si reca all’Università solamente per sostenere gli esami, per 90 giorni si vedrà disattivato l’account con cui fino a oggi aveva potuto visionare le spiegazioni dei professori. Al contempo non potrà nemmeno sostenere gli esami. Della vicenda ha parlato anche il rettore Gianmaria Ajani, il quale ha parlato di comportamenti inaccettabili e intollerabili.