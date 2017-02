Si stacca un pezzo di cornicione all’elementare Mazzini, intervengono i pompieri in Santa Rita

TORINO - Non ci sono stati feriti, ma il bilancio poteva essere diverso. Nel pomeriggio di ieri, all’interno del cortile della scuola elementare «Giuseppe Mazzini» di corso Orbassano 224, è caduto un pezzo di cornicione poco dopo la fine delle lezioni quando fortunatamente gli alunni avevano già lasciato la struttura. In uno spiazzo era presente però ancora un gruppetto di persone tra cui una mamma che, quando si è staccato il materiale, ne ha raccolto una parte e visibilmente scossa l’ha portata alla direzione dell’istituto scolastico per denunciare l’accaduto.

Ingresso chiuso ed entrata secondaria

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito transennato e dichiarata inagibile l’area interessata dalla caduta. Nella giornata di oggi alunni e maestre entreranno dagli storici ingressi di via Tripoli. I pompieri intanto effettueranno tutti i controlli del caso.