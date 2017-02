Ruba le offerte in chiesa con un trucco ingegnoso: ladro «senza cuore» beccato dalle telecamere

IVREA - Ha dell’incredibile quanto accaduto lo scorso giorno a Ivrea. Una «chiesa hi-tech» ha incastrato un ladro di monetine, intrufolatosi dentro il luogo sacro per rubare il denaro dalla cassetta dell’offertorio.

Nastro biadesivo per rubare le offerte in chiesa

Inconsapevole di essere osservato dall’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza, il ladro si è introdotto in chiesa. Nessuna intenzione di pregare, ma di portarsi a casa il gruzzoletto presente dentro la cassetta dell’offertorio: 25 euro in monetine. Munito di attrezzi atti allo scasso, il malvivente è riuscito a portare via le monete con un astuto stratagemma: un nastro biadesivo applicato all’estremità di un metro. Gli agenti del commissariato di P.S. di Ivrea e Banchette l’hanno fermato e denunciato per furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.