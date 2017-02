Prostitute, droga e soldi: presa la banda che gestiva gli affari dal centro d’accoglienza

TORINO - Prostitute, droga e un grosso giro di soldi. Il tutto gestito da un boss ospitato in un centro d’accoglienza di via Negarville, perché agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Torino Mirafiori hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 indagati (5 albanesi, un marocchino e due italiani). Gli arresti non sono avvenuti nel centro di via Negarville, mentre gli uomini sono ritenuti responsabili di spaccio di droga, evasione e sfruttamento della prostituzione.

Come agiva il gruppo criminale

Il gruppo criminale era capace di gestire un notevole traffico di cocaina e marijuana. Oltre alla droga, i malviventi sfruttavano 7 ragazze, quattro delle quali (quelle provenienti dall’Est Europa) costrette a prostituirsi nella zona sud di Torino e altre tre (italiane) portate in giro per l’Italia per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Roma, Milano, Genova e Lecce i punti toccati dalla tratta della prostituzione. Nell’organizzazione ognuno aveva un ruolo ben definito. Sempre nel corso delle stesse indagini sono state arrestate altre 5 persone, mentre i carabinieri sono riusciti a sequestrare 3kg di marijuana, una pistola semiautomatica calibro 7,65 e 41.000 euro.