La soluzione ironica antismog: «Vietato circolare con diesel, scooter, cavalli e asini»

TORINO - Dal mese di dicembre non si è quasi parlato d’altro a Torino: il blocco del traffico imposto dall’amministrazione per cercare di ridurre il livello di inquinamento presente in città ha fatto storcere molti nasi, non solo ai consiglieri di minoranza che ritengono inutile il provvedimento, ma anche a tanti automobilisti impossibilitati a utilizzare la propria vettura. E con la delibera di qualche giorno fa, quella che ha inasprito i limiti e aumentato le categorie rientranti nei divieti, è iniziata anche l’ironia sul web. Tra le misure emergenziali antismog c’è il «blocco della circolazione di tutti i veicoli», si legge in un fotomontaggio che ricalca alla perfezione le immagini condivise dal Comune di Torino, «veicoli diesel, benzina, gpl e metano, moto, scooter, carretti, cavalli e asini». Per far sì che migliori la qualità dell’aria non si parla solo di blocco della circolazione, ma anche di riduzione dei riscaldamenti. Anche qui l’ironia è di casa e si suggerisce lo «spegnimento dei riscaldamenti in tutti gli edifici», d’altronde, si legge, «il freddo tempra il fisico. E’ altresì vietata l’assunzione di legumi con relativa emissione di flatulenze».