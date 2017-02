Venerdì la Mole Antonelliana spenta per due ore per promuovere il risparmio energetico

TORINO - Torna «M’illumino di meno» a cui il Comune di Torino ha deciso di aderire nuovamente e così venerdì 24 febbraio il simbolo della città, la Mole Antonelliana, sarà spenta dalle ore 18 alle 20. L’iniziativa, nata dalla trasmissione di Radio Rai «Caterpillar», ha l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico e i comportamenti virtuosi nell’ambito della sostenibilità ambientale. Piazze, illuminazioni private e pubbliche saranno spente per l’occasione.

Bike Pride

Per il secondo anno consecutivo, in occasione della giornata «M’illumino di meno», Bike Pride organizza «M’illumino di più (in bici)», una pedalata libera, gratuita e aperta a tutti, per invitare i ciclisti a "illuminarsi", dotandosi delle luci previste dal Codice della strada per chi viaggia nelle ore notturne. La partenza è prevista per le 18.30 di fronte al Municipio in piazza Palazzo di Città.