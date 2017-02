Corso Orbassano chiuso per cinque giorni, disagi al traffico veicolare

TORINO - Disagi al traffico veicolare in corso Orbassano. A causa dei lavori di demolizione della ciminiera ubicata all'interno della Caserma Riberi, dal 25 al 1°marzo il tratto di corso Orbassano compreso tra piazza Santa Ria e via Monfalcone verrà chiuso: i veicoli non potranno transitare dalle 07:00 sino alle 18:00.

Dove transitare per evitare disagi

Al fine di ridurre i disagi in una zona molto trafficata, chi dovesse spostarsi in zona potrà transitare in via Monfalcone che nel tratto compreso tra via Tripoli e corso Orbassano sarà percorribile a doppio senso di marcia. Si prevedono comunque disagi al traffico, nonostante la chiusura delle scuole. Pur essendo presenti i cantieri, i residenti potranno comunque accedere all'area in qualsiasi momento della giornata. Per informazioni su eventuali deviazioni al trasporto pubblico è consultabile il sito www.gtt.to.it