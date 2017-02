Blocco auto, chi lo rispetta? Meno controlli e multe in diminuzione nelle strade torinesi

TORINO - Il «blocco della discordia» . Si potrebbe definire tranquillamente così lo stop alla circolazione imposto anche ai Diesel Euro 4 da lunedì scorso. Un blocco che avrebbe dovuto fermare oltre 100.000 veicoli al giorno, ma che con il passare del tempo sembra ridurre la propria efficacia. Da lunedì a giovedì, i dati parlano chiaro: meno controlli, meno multe e traffico veicolare di nuovo in aumento.

5T: "Il traffico cala, ma sempre meno"

Secondo le rilevazioni della società 5T (Tecnologie, Telematiche, Trasporti, Traffico, Torino) realizzate dalle 08:00 alle 18:00 in città, nella giornata di ieri il traffico veicolare è risultato in calo del 3,74% rispetto la scorsa settimana. Una riduzione non troppo impattante, soprattutto se si pensa che martedì il calo era stato del 6,38% e mercoledì del 5,38 %. Insomma, la riduzione ha perso d'efficacia. Che i torinesi abbiano iniziato a trasgredire il divieto, aggirandolo o che abbiano iniziato a usare il car pooling?

Giovedì 90 auto in meno controllate rispetto al giorno prima

Una risposta dovrebbe arrivare dai controlli, ma anche in questo caso si registra una riduzione delle verifiche: lunedì si era partiti con 430 mezzi controllati, martedì 440, mercoledì addirittura 470, sino ad arrivare alla giornata di ieri con 360 veicoli fermati. Pochissimi. Se si pensa che i veicoli coinvolti nel blocco sono oltre 150.000, controllarne solamente 360 durante una giornata non è di certo sinonimo di pugno duro. In sostanza, dopo aver annunciato una misura restrittiva e volta a migliorare la qualità dell'aria, chi si occupa di far rispettare il blocco? Gli sforzi profusi sono sufficienti o basta appellarsi al senso civico dei torinesi?

Multe, dalle 59 sanzioni di lunedì alle 42 di ieri

Capitolo multe: si è passati dalle 59 sanzioni di lunedì alle 42 multe di ieri. Anche qui ancora un calo, ma in questo caso fisiologico se commisurato alla diminuzione di controlli. Non vuol dire che i torinesi siano diventati più attenti: la percentuale di veicoli multati dopo esser stati controllati di lunedì è pari al 13,7%, mentre quella di ieri 11,66%. Una riduzione minima, non di certo il miglioramento significativo auspicato dopo una campagna di sensibilizzazione imponente. Oggi intanto, il blocco rimane attivo tra le polemiche: se il Partito Democratico ne ha chiesto la revoca, Chiara Appendino ha invitato i torinesi a rispettare le scelte dell'amministrazione. Intanto, domani, la Lega Nord ha annunciato una manifestazione sotto Palazzo Civico per "far cambiare idea" alla sindaca.