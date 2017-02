Expocasa 2017, all’Oval Lingotto dal 25 febbraio al 5 marzo (© )

TORINO - Mancano poche ore ormai all’apertura dei battenti di Expocasa, il Salone diventato ormai punto di riferimento per ciò che riguarda l’arredamento e le idee per abitare. Come al solito sarà l'Oval Lingotto a ospitare la kermesse che per nove giorni, dal 25 febbraio al 5 marzo, vedrà stand presi d’assalto da un pubblico che rinnovandosi ormai non manca l’appuntamento da 54 anni, quelli della fiera.

Oltre 20mila metri quadrati

Il percorso espositivo si estende per oltre 20mila metri quadrati e offre una vera e propria panoramica a 360 gradi sulle novità e le tendenze del mondo dell’arredo. Per non perdersi dentro tanta offerta, la struttura è stata divisa in aree tematiche: al centro di Expocasa c’è lo spazio dedicato alla cucina, il cuore della casa, da cui si può passare alla zona bagno e agli spazi per il benessere, la zona notte, gli spazi giorno per il relax e la condivisione con gli ospiti. Non manca nemmeno la zona dedicata al settore Tecnicasa, dedicato si materiali e ai servizi per la ristrutturazione. Per i più piccoli immancabili le camerette in linea con le abitudini dei giorni d’oggi.

Annunciati marchi internazionali

Oltre alle riconferme, dagli organizzatori sono trapelate novità, soprattutto per quanto riguarda la presenza di marchi internazionali che allargano ancora di più la scelta e fanno accrescere la manifestazione. Tra le novità del 2017 c’è l’area «balcone fiorito», cioè la terrazza dell'Oval si trasforma in giardino pensile per accogliere il pubblico più green, amante del giardinaggio e dei complementi d’arredo per gli esterni. A disposizione del pubblico inoltre, gratuitamente, «Quando il fisco è...di casa», il servizio di consulenza a 360 gradi dell’Agenzia delle Entrate, esteso a tutte le tematiche fiscali e catastali.

Orari

Sabato e domenica dalle 10 alle 22 Lunedì-venerdì dalle 16 alle 22 Domenica 5 marzo dalle 10 alle 20

Biglietti

Intero 8€

Ridotto 5€ con Coupon sconto scaricabile dal sito expocasa.it, valido dal lunedì a venerdì Gratuito sotto i 14 anni

Gratuito per operatori professionali, previo accredito

Gratuito per studenti Architettura, Ingegneria e Design (IED, IAAD), previo accredito