L’annuncio della sindaca: «Domani è revocato il blocco auto», tornano a circolare tutti

TORINO - Dopo diversi giorni di blocco della circolazione delle vetture diesel Euro 3 ed Euro 4 (oltre che le benzina, gpl e metano Euro 0) da domani (e per il momento ufficialmente fino a domenica) potranno nuovamente circolare tutti le autovetture senza alcuna limitazione. Secondo le previsioni dell’Arpa infatti nella giornata di sabato 25 febbraio il valore di PM10 presente nell’aria dovrebbe tornare sotto la soglia dei 50 milligrammi per metro cubo, facendo rientrare il blocco del traffico. «Per la giornata di domani è revocato il blocco auto», ha annunciato direttamente la sindaca dopo la pubblicazione dei dati e delle previsioni da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, «i dati Arpa Piemonte indicano da questo lunedì un trend positivo. In attesa di nuovi sviluppi, voglio ringraziare a nome mio e della Città di Torino i cittadini che, seppur con qualche sacrificio, hanno contribuito a questi dati osservando le limitazioni».