Colla e legnetti nei parchimetri del centro per rubare i soldi, in manette due «furbetti»

TORINO - La «disavventura» di un agente di polizia ha permesso di arrestare due malviventi per furto aggravato, responsabili dei malfunzionamenti dei parcometri nella zona tra via Guastalla, via degli Artisti e corso San Maurizio. Il poliziotto, fuori servizio, ha provato a pagare più volte il parcheggio ma nessuna macchinetta in cui aveva inserito le monete sembrava funzionare. Insospettito ha controllato meglio notando del materiale colloso nella feritoia adibita all’inserimento dei soldi che ne ostruiva la completa entrata. Per accertare meglio la situazione, l’agente si è recato in corso San Maurizio, angolo via Sant’Ottavio, scoprendo che altri parcometri presentavano lo stesso problema, con l’aggiunta di un legnetto a ostruire maggiormente la feritoia.

L’attesa e il doppio arresto

Capito che qualcosa non quadrava, il poliziotto è rimasto in attesa fino a quando un uomo, un polacco di 33 anni, si è palesato, ha rimosso il legnetto e ha prelevato le monete di ignari automobilisti incastrate nel parcometro. Successivamente lo straniero si è recato in via Montebello e ha consegnato i soldi appena raccattati a un complice, un italiano di 50 anni. Solo a questo punto l’agente fuori servizio ha chiamato la centrale: poco dopo una prima volante ha fermato il trentatreenne polacco in corso San Maurizio, altri poliziotti hanno bloccato il complice in largo Montebello. Entrambi, con precedenti a carico, sono stati arrestati per furto aggravato.