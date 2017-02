Processo Ruby, la Procura di Torino apre un fascicolo su Berlusconi 

TORINO - La Procura di Torino ha aperto un fascicolo riguardante Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio è indagato, nell'ambito del processo Ruby Ter, per corruzione in atti giudiziari. I pubblici ministeri stanno valutando se procedere con l'avviso di chiusura indagini o se scegliere altre soluzioni.

Le indagini su Berlusconi

Si indaga sui rapporti che intercorsero tra Silvio Berlusconi e Roberta Bonasia, anche lei indagata e residente a Nichelino. Secondo le accuse della Procura di Milano la donna, ex infermiera, poi modella e soubrette, ricevette del denaro da Berlusconi per rendere dichiarazioni false riguardo il caso delle "cene"di Arcore. Perciò, lo scorso 29 aprile, il tribunale di Milano dispose la trasmissione degli atti giudiziari a Torino per competenza territoriale. ll giudice infatti ritenne allora determinante il luogo in cui risiede l'Istituto bancario dove arrivò il bonifico.