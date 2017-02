Coppa Italia, Juventus-Napoli: chiuso il settore per gli ospiti allo Stadium

TORINO - Martedì 28 febbraio a Torino andrà in scena la partita di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. La Questura di Torino ha reso noto che il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) ha preso atto del provvedimento della Prefettura che ordina la chiusura del settore ospiti allo Juventus Stadium. Le forze dell’ordine, fanno sapere da corso Vinzaglio, hanno adottato tutte le misure organizzative per per assicurare il rispetto rigoroso del provvedimento inibitorio. «Nessun possessore di titolo di accesso potrà accedere a settore diverso da quello previsto sul biglietto», ricordano dalla Questura.