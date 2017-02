Dà fuoco all'auto dell'ex fidanzata, arrestato uomo di 50 anni 

TORINO - Pare che non riuscisse a rassegnarsi alla fine della loro storia. Dopo svariati tentativi per attirare l'attenzione dell'ex compagna, l'uomo, un cinquantenne di origini tedesche, ha dato fuoco all'auto della donna.

L'incendio e l'arresto

Dopo essersi recato sul luogo di lavoro dell'ex fidanzata e aver minacciato di togliersi la vita se la donna non avesse acconsentito a tornare insieme, il cinquantenne ha raggiunto la casa della madre della vittima, dove questa si era rifugiata in seguito alla fine della storia. Qui avrebbe senza troppa fatica individuato l'auto da colpire. La Squadra Volante ha fermato l'uomo poco più avanti e, insospettita dalle tracce di nero sulle mani, ha eseguito ulteriori indagini. L'ex compagna, avvisata di quanto accaduto, ha riferito di aver subito negli ultimi mesi minacce e pressioni dall'uomo e di aver trovato per bene due volte le gomme della sua auto tagliate.