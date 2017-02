Furto all'Università, fermato 52enne con un computer rubato

TORINO - Stavano godendo di una meritata pausa caffè i due studenti di economia che, al ritorno in aula studio, non hanno più trovato il pc dove lo avevano lasciato. I ragazzi notano immediatamente due uomini allontanarsi con una borsa a tracolla e, sospettando che si trattasse proprio dei responsabili del furto, hanno cercato di fermarli.

Numerosi precedenti penali

Solo l'uomo che indossava la tracolla sospetta è stato bloccato. Si trattava di un cittadino italiano di 52 anni con numerosi precedenti penali a carico. L’uomo, trovato con il computer rubato, è stato tratto in arresto per furto aggravato in concorso.