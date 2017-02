Scontro violentissimo in via Guido Reni, sei feriti tra cui alcuni bambini

TORINO - Chi ha visto la scena dell’incidente e quello che è rimasto dopo ha creduto fosse un miracolo che nessuno si si fosse fatto male gravemente o peggio ancora. E’ avvenuto tutto nel pomeriggio di ieri in via Guido Reni, all’angolo con via Veglia. Una Fiat Panda e una Fiat Grande Punto si sono scontrate con quest’ultima che ha avuto la peggio: dopo essere stata colpita di fianco si è ribaltata contro le ringhiere a protezione del marciapiede ed è finita quasi contro un muro. Spaventatissimi i passeggeri, tra cui alcuni bambini, e l’automobilista, tirati fuori dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti insieme alla polizia municipale e alle ambulanze.

Sei feriti, nessuno grave

Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono state subito medicate dagli operatori del 118 accorsi tempestivamente. Come già detto, nessuno di loro è in gravi condizioni anche se sono stati trasportati al pronto soccorso per precauzione. Con la Fiat Grande Punto finita nel marciapiede, la fortuna ha voluto anche che non passasse nessuno in quel momento a piedi, altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere decisamente diverso.

La dinamica dell’incidente

Toccherà alla polizia municipale stabilire la dinamica di quanto è avvenuto in via Guido Reni. Pare che una delle due auto, la Fiat Panda molto probabilmente, sia passata quando il semaforo era diventato ormai rosso, non riuscendo a evitare lo scontro con l’altra vettura. Il conducente della Panda si è subito fermato dopo il sinistro.