Furti nella notte in un ristorante di via Gioberti, in due finiscono in manette

TORINO - Nella notte la polizia ha arrestato due ragazzi di 29 anni, uno marocchino e un italiano, che si erano introdotti in un ristorante ormai chiuso di via Gioberti per rubare alcune parti dell’impianto elettrico. Mentre stavano agendo con grande tranquillità, alcuni residenti della zona hanno segnalato la presenza di strani rumori al 113: sul posto è intervenuta una Volante che li ha sorpresi in flagranza di reato. Sul pavimento gli agenti hanno rinvenuto due sacchi di plastica con numerose prese di corrente elettrica complete di telai e mascherine, alcuni differenziali elettrici, due paia di forbici e tre cacciavite. I due hanno provato a giustificarsi dicendo di essere stati autorizzati da una persona che aveva un debito nei loro confronti, circostanza categoricamente smentita dal diretto interessato, contattato dai poliziotti. Entrambi, che hanno precedenti specifici, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso.