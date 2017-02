Meno inquinamento e più movimento, dal Comune la novità: bike sharing a un euro

TORINO - Da quando la nuova Giunta della sindaca Chiara Appendino si è insediata il messaggio è stato chiaro: «Miriamo a una mobilità sostenibile, fatta molto più da spostamenti in bicicletta che in automobile». Un primo passo è stato l’introduzione di un paio di controviali con limite di velocità a 20 e 30 chilometri orari, un altro ancora il progetto di nuove piste ciclabili che dovrebbero collegare sempre maggiori aree della città. Fino a oggi è stato però tutto molto soft ma, con il problema inquinamento che ha costretto diversi blocchi al traffico veicolare, il tema è diventato ancora più d’attualità e urgente e così è stato messo a punto una promozione chiamata #tobikenosmog che permetterà a tutti di usare le biciclette del bike sharing cittadino pagando un solo euro per tutta una settimana. Una sorta di abbonamento temporaneo per poter testare con mano l’efficacia dello spostamento sulle due ruote per andare a lavoro o a scuola.

Promozione una tantum

Con un solo euro si potrà prendere la bicicletta ToBike per una settimana intera, al termine della quale si potrà acquistare un abbonamento classico caricandolo sulla tessera Bip o sulle altre card abilitate. «Proteggere i cittadini dalle sostanze inquinanti dell’aria è un obiettivo politico importante di questa amministrazione", spiega l'assessore all'Ambiente Stefania Giannuzzi, "l’obiettivo di questa iniziativa è spostare quote di mobilità dalle auto alla bicicletta con un programma di cambiamento degli spostamenti quotidiani in bicicletta rivolti a tutti, innescando una spirale favorevole agli spostamenti casa-lavoro con mezzi alternativi all’auto».