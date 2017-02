Paura in piazza Cln, lastra di marmo si stacca dalla chiesa e crolla in strada

TORINO - Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia quanto avvenuto nella giornata di ieri in pieno centro a Torino, dove un pezzo di cornicione si è staccato dalla chiesa Santa Cristina ed è caduto in terra. Piazza Cln, domenica pomeriggio.

L'incidente e la paura

Sono da poco passate le 16 e tra via Roma e piazza San Carlo vi sono centinaia di persone tra turisti e torinesi. Ad un certo punto un boato improvviso: una lastra di marmo larga quasi due metri piomba a terra, per fortuna senza colpire qualcuno. Nessun ferito ma tanta, tantissima paura. Sul posto si precipita la polizia municipale che transenna immediatamente l'area. Il lastrone di marmo si è staccato dalla parte retrostante alla chiesa, non quello che si affaccia sul salotto di Torino ma su piazza Cln, vicino alle fontane Po e Dora. In un secondo momento sono arrivati anche i vigili del fuoco e i tecnici del Comune: a loro il compito di stabilire le cause di questo distacco. Il passaggio tra via Roma e piazza San Carlo rimane interdetto al traffico pedonale.