Follia a Mirafiori, 15enne aggredisce un uomo per strada e gli ruba il furgone

TORINO - Prima un’aggressione, poi il furto di un furgone e infine un inseguimento folle per le vie di Mirafiori. Un’episodio incredibile, reso ancor più sconcertante dall’età del responsabile di questi minuti di pura follia: un ragazzino di 15 anni, di origine rom. Il giovane ha agito con l’aiuto di un complice, tenendo sotto scacco un intero quartiere.

Il furto e l’inseguimento con la polizia

Un uomo stava effettuando alcune consegne in panetteria quando, tornando al suo furgone, è stato aggredito da un soggetto che gli ha portato via le chiavi del mezzo. Quest’ultimo le ha poi lanciate a un complice, già seduto al posto di guida, prima di darsi alla fuga. La vittima ha contattato immediatamente il 113, consentendo così a una pattuglia della Squadra Volanti di mettersi sulle tracce dei due fuggitivi. Ne è nato così un inseguimento pericolosissimo per le vie cittadine: corso Razzoli, via Scalpellini, via Nallino, corso Orbassano, via Cossila e piazza Cattaneo le strade percorse dalle due auto, con il guidatore del mezzo rubato che ha rischiato più volte di creare incidenti o di investire pedoni. La tensione è aumentata ulteriormente quando i malviventi hanno tentati di speronare l’auto della polizia.

L'arresto e la sorpresa sull'identità del malvivente

Dopo diversi minuti di pura follia, il furgone è andato a sbattere contro un marciapiede di via Gaidano, interrompendo così la fuga. Qui i due malviventi si sono divisi, fuggendo in opposte direzioni. Dopo un breve inseguimento durato qualche centinaio di metri, la polizia è riuscito a bloccare il guidatore del mezzo. Una volta fermato, la sorpresa è stata tanta: si tratta di un giovane 15enne di origine rom. Nonostante l’età acerba, considerata la gravità dei reati commessi, il ragazzo è stato arrestato e portato al centro di prima accoglienza Radaelli.