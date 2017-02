Iniziato l’abbattimento della ciminiera in corso Orbassano, disagi al traffico veicolare

TORINO - Da due giorni il traffico in corso Orbassano è chiuso nel tratto tra piazza Santa Ria e via Monfalcone. Il provvedimento, attivo dalle 7 alle 18, è necessario per la messa in sicurezza dell’area per permettere la demolizione della ciminiera, ormai in disuso, presente all’interno dell’ospedale militare «Alessandro Riberi» e utilizzata in passato anche come centrale termica. Dopo essere stata completamente ricoperta (tant’è che appare di colore nero), la struttura sarà abbattuta un anello per volta partendo dall’alto. I primi «piani» sono già stati eliminati, nelle prossime ore gli operai scenderanno verso la base.

Per evitare il traffico

Al fine di ridurre i disagi in una zona molto trafficata, chi dovesse spostarsi in zona potrà transitare in via Monfalcone che nel tratto compreso tra via Tripoli e corso Orbassano sarà percorribile a doppio senso di marcia. Si prevedono comunque disagi al traffico, nonostante la chiusura delle scuole. Pur essendo presenti i cantieri, i residenti potranno comunque accedere all'area in qualsiasi momento della giornata. Per informazioni su eventuali deviazioni al trasporto pubblico è consultabile il sito www.gtt.to.it.