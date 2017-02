Sirene all’alba in precollina, profonda voragine nell’asfalto e perdita d’acqua in viale Thovez

TORINO - La precollina torinese questa mattina si è svegliata prima del solito con le sirene dei vigili del fuoco chiamati per una profonda voragine, con una copiosa perdita d’acqua, che si è creata in viale Thovez, di fronte al civico numero 2. I pompieri sono intervenuti insieme alla polizia municipale che ha subito transennato l’area e chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia.

Problema all’acquedotto Smat

L’origine del problema in viale Thovez dovrebbe essere stato generato dal cedimento di un condotto della Smat, ecco il perché della copiosa perdita d’acqua. I tecnici del Comune di Torino sono all’opera dalle sei circa per risolvere il problema. Inizialmente erano state evacuate anche alcune abitazioni, ma poco dopo, vista la sicurezza della zona, tutti i residenti sono stati fatti rientrare. Non risultano comunque esserci stati danni a cose o persone ferite.

Viabilità limitata

Come detto, la polizia municipale ha transennato subito l’area di intervento. In particolare sono state deviate le linee dei mezzi pubblici, il 52 limitato in piazza Crimea, il 70 in piazza Adua, il 53 instradato per via alla Villa Quiete, viale Cantone, via Gatti e corso Lanza.

