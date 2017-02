Dichiara di non avere reddito per non pagare le tasse, scoperta la frode della neodottoressa di Crocetta

TORINO - Neolaureata in medicina all'Università di Torino, la studentessa ha trovato un escamotage per evitare di pagare le tasse all'Università. Laureata con ottimi voti alla Facoltà di Medicina di Torino, a nulla le sono valsi i buoni risultati accademici quando la Guardia di Finanza ha scoperto che, per risparmiare i 2.000 euro di tasse universitarie, la venticinquenne ha dichiarato falsamente di non possedere alcun reddito. A seguito di indagini approfondite infatti, gli agenti hanno fatto emergere un quadro economico, personale e familiare, ben più roseo.



La famiglia del neomedico

Dagli accertamenti fiscali è risultato che la dottoressa possedesse un appartamento di proprietà nel quartiere Crocetta, zona tradizionalmente abitata dalla "Torino bene». A questo si aggiunge che la giovane appare ancora fiscalmente a carico dei genitori che, come spesso accade in casi di questo genere, sono più che benestanti. Il padre della ragazza, hanno fatto sapere dalla Guardia di Finanza, è amministratore delegato di 4 società, mentre la madre è manager in una azienda leader nel settore delle telecomunicazioni. Il reddito annuo dichiarato dai coniugi pare si aggiri intorno ai 100.000 euro. I due figurano inoltre come intestatari di ben dieci conti correnti, alcuni anche in valuta estera, e di un considerevole portafoglio di azioni. La disponibilità finanziaria complessiva della famiglia ammonterebbe dunque a oltre due milioni di euro. Si veda poi il patrimonio immobiliare, composto di sei appartamenti in città e uno splendido casolare di campagna di 270 metri quadrati.

Accertamenti fiscali sulla famiglia della dottoressa

Al giovane medico che ha provato a ottenere un beneficio economico riservato a coloro che realmente non possono permettersi di pagare gli studi, è stata infine assegnata una salatissima muta, già contestata. «Questi comportamenti fraudolenti», ricorda la Guardia di Finanza, «non solo danneggiano l’Ente che eroga il contributo, ma anche tutti i cittadini che vedono aumentare i costi dei servizi pubblici». Sui genitori della ragazza sono attualmente in corso ulteriori accertamenti fiscali.