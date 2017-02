Scompare un ragazzo di 20 anni, appello sul web per ritrovare Alessandro Massaro

ALPIGNANO - Si chiama Alessandro Massaro il ragazzo di 20 anni scomparso domenica sera (26 febbraio) da Alpignano. Il giovane è uscito di casa intorno alle 21:00, ha preso una vecchia Volkswagen Passat Station Wagon di colore verde scuro e ha fatto perdere le proprie tracce. La targa dell’auto è la seguente: TO 48581 S.

Chi contattare in caso di notizie o avvistamenti

Alessandro è un ragazzo alto 1 metro e ottanta centimetri, di corporatura esile. Quando è uscito di casa, si è portato dietro un borsone con vari cambi di felpe/maglioncini e jeans. Non ha con sé il telefono cellulare. Da quel momento i familiari e gli amici del giovane non hanno più sue notizie. Secondo i famigliari potrebbe essere in stato confusionale, pertanto è utile l’aiuto di tutti al fine di ritrovarlo. Chiunque lo veda è pregato di chiamare immediatamente i carabinieri, di contattare il fratello Fabrizio al numero 3408059417 o di scrivere alla nostra redazione alla mail redazione@diarioditorino.it. Grazie