Investito da un treno in corsa: caos a Settimo, bloccate di verse linee ferroviarie 

SETTIMO - Nella tarda mattinata di oggi, alle 12.30 circa, un uomo è stato travolto presso la stazione di Settimo Torinese, da un treno in corsa diretto a Torino. Polizia ferroviaria, carabinieri e 118 stanno lavorando per identificare l'uomo e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per ora non è possibile ancora definire se si tratti di un fatale incidente o di un gesto deliberato.

Treni bloccati

Il convoglio ha bloccato i binari in entrambe le direzioni tra Settimo e Torino Stura fino alle 14 circa, quando è stata rittivata la circolazione su un solo binario a senso unico alternato. Sono stati coinvolti i treni della tratta Torino-Milano, Chivasso-Pinerolo, Torino-Aosta e la canavesana. Le ferrovie dello Stato e Gtt sono al lavoro per riprogrammare le corse e proporre dei bus sostitutivi, come è stato fatto da subito per tratto Torino-Chivasso.