Incassa 20 milioni di ricavi ma dichiara solo un euro: scoperto, ora è nei guai

TORINO - In tre anni ha incassato 20 milioni di euro di ricavi senza pagare un centesimo di tasse. Per questo motivo un imprenditore di 54 anni originario della provincia di Cosenza, rappresentante legale di una società cooperativa dell’alto canavese attiva nel trasporto merci, è finito in grossi guai dopo i controlli accurati da parte della guardia di finanza di Ivrea. La cooperativa che il cinquantaquattrenne gestiva, e che operava soprattutto per conto di un noto marchio internazionale di «consegne espresse», poteva contare su un centinaio di autocarri impiegati giornalmente in tutto il Nord Italia e su 341 soci lavoratori. Il soggetto giuridico da lui rappresentato legalmente inoltre aveva diverse sedi operative sia in Piemonte che in Veneto.

Multe, interessi e tasse arretrate

L’imprenditore calabrese era già noto alle Fiamme Gialle perché in passato era già stato coinvolto in frodi fiscali. Quando i finanzieri hanno terminato le indagini al cinquantaquattrenne sono stati contestati circa 300mila euro di imposta sul reddito delle società, 900mila euro di ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti non versate, un’evasione di 4milioni di euro di Iva, a cui ora si aggiungono sanzioni e interessi. Oltre a tutti i soldi che dovrà pagare, rischia anche quattro anni di carcere e il sequestro di tutto il suo patrimonio.

Zero tasse e dichiarazioni «tarocche»

Per riuscire nel suo intento di non pagare le tasse e non destare i minimi sospetti, l’uomo presentava regolarmente le dichiarazioni dei redditi indicando soltanto un euro di ricavi. La contabilità la nascondeva invece in uno sgabuzzino, ma è stato tutto inutile, la guardia di finanza è riuscita a ricostruire al centesimo l’imponente volume d’affari della società.