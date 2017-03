Critiche ai blocchi auto, la Regione: «Il semaforo funziona, il problema sono le risposte»

TORINO - A tre settimane dall’inizio della primavera si continua a parlare di inquinamento e di smog presente nelle città piemontesi. Torino, il capoluogo, è una di quelle messe peggio, tanto che l’amministrazione ha deciso l’inasprimento delle limitazioni al traffico veicolare, un divieto già di per sé imposto dalla Regione con il protocollo operativo antismog. Proprio la Giunta del presidente Sergio Chiamparino sta concludendo il lavoro per il nuovo piano regionale sulla qualità dell’aria che, da quanto affermato dall’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia, sarà pronto entro un mese per poi passare all’analisi in Commissione. Il principio che stanno seguendo in piazza Castello, dove ha sede la Regione Piemonte, è quello delle soluzioni strutturali che coinvolga trasporti, energia e agricoltura in modo tale che, quando l’inquinamento superi certe soglie, scattino più piani contemporaneamente. «Una misura sola non basta», ha detto Valmaggia, «quella del nuovo piano regionale è un’operazione molto complessa che dovrà essere completata con piani di stralcio di altri settori».

«Il semaforo sulla qualità dell’aria funziona»

In Regione non hanno dubbi: il semaforo sulla qualità dell’aria funziona, «il problema», dice l’assessore all’Ambiente, «è coordinare la risposta a ciò che dice». Inizialmente si era polemizzato sull’efficacia predittiva di questo strumento, «poi dopo un anno di sperimentazione possiamo dire che funziona. In base ai dati, il semaforo è in grado di fare proiezioni corrette sulla qualità dell’aria, e quindi di fornire le giuste indicazioni per ridurre l’inquinamento. Il problema è la risposta che viene data, visto che le prescrizioni del semaforo non sono obbligatorie».

L’esempio di Torino

Dall’inizio del 2017 il capoluogo piemontese ha visto l’imposizione di diversi blocchi al traffico. Non solo diesel Euro 3 ma anche Euro 4. Secondo l’assessore Valmaggia, sempre parlando delle risposte che vengono date ai dati del semaforo sulla qualità dell’aria, ha detto che non serve che Torino agisca da sola, ma ci vorrebbe il coordinamento con almeno 30 Comuni limitrofi che adottino tutti gli stessi provvedimenti. A tal proposito il 23 marzo ci sarà un incontro a cui prenderanno parte alcuni rappresentanti della Giunta regionale e 22 sindaci della Città Metropolitana. «Si farà il punto e si cercherà di coordinare la risposta, perché altrimenti questo strumento diventa inutile».