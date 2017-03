Controlli per un mese e poi la chiusura, sospesa la licenza al bar Golden in San Donato

TORINO - Nell’ultimo mese i controlli degli agenti di polizia del Commissariato San Donato nell’ultimo mese si sono concentrati soprattutto sul bar Golden di via Ghemme. Dagli accertamenti è stato evidenziato come il bar costituisca ritrovo di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. In considerazione di ciò, e di analoghe segnalazioni pervenute dai carabinieri, il Questore di Torino ha disposto la sospensione della licenza per dieci giorni.

Aggressione e rapina

Uno degli ultimi episodi dei quali il bar in questione è stato teatro è un’aggressione ai danni di un cittadino italiano da parte di due romeni. Iniziata all’interno del locale, si è poi conclusa davanti all’entrata con la rapina ai danni della vittima.