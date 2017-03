Ferrero, l'eccellenza piemontese si aggiudica il primo posto 

TORINO - "La qualità è la vera chiave del successo" afferma Giovanni Ferrero, Ceo dell'omonimo Gruppo. Proprio la qualità del prodotto ha permesso infatti all'azienda dolciaria di portare a casa numerosi primati durante la sua lunga vita. L'ultimo riconoscimento le viene dal Reputation Institute, gruppo leader mondiale nella misurazione della reputazione delle aziende, che la pone al primo posto come azienda italiana e prima anche nella classifica assoluta del settore food. "Siamo orgogliosi", ha commentato Ferrero, "della fiducia che i consumatori di tutto il mondo ci hanno confermato anche quest'anno posizionandoci in termini di assoluto nel mondo come azienda alimentare oltre che come azienda italiana."

Global RepTrak 100

La graduatoria stilata annualmente dal Reputation Institute, la Global Rep Trak 100, vede tra le prime aziende in lista alcune importanti eccellenze di casa Italia. Dopo la Ferrero, prima azienda italiana e 17esima in assoluto, troviamo Barilla al 23esimo posto, Giorgio Armani Group al 28esimo e Pirelli al 32esimo. Cosa significano questi risultati? Il modello RepTrak misura la percezione del pubblico rispetto alle aziende e lo fa ponendo a confronto i gruppi in relazione a sette dimensioni principali: prodotti e servizi, innovazione, ambiente di lavoro, governance, responsabilità sociale e ambientale e infine leadership. Questi dati ci parlano dunque di aziende italiane proiettate al futuro, di alta qualità, con una spiccata etica del lavoro e conscienza ambientale.