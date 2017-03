«Gli introiti di Barattolo alle Circoscrizioni», ma la location dell’ex Suk rimane un enigma

TORINO - Nato dalle ceneri del Suk, «Barattolo» inizia a prendere forma. Per non compiere più gli errori commessi in passato, la Giunta ha redatto un regolamento ferreo, con il chiaro obiettivo di regolamentare il mercato di libero scambio. D’altra parte l’assessore Giusta era stato schietto, annunciando le tre parole d’ordine: «Recupero, rigenerazione e regolamentazione». La location su cui sorgerà Barattolo è però un rebus. Sì, perché a un mese esatto dalla chiusura del Suk di via Monteverdi e al relativo trasferimento, la Giunta non ha ancora scelto dove ospitare Barattolo. Alcune possibili soluzioni sono state delineate, ma la fase di studio è ancora in corso e i tempi per prendere una decisione potrebbero non essere brevi. «Il 31 marzo è, si può dire, dopodomani. Siamo clamorosamente in ritardo» sottolinea il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano.

"Gli introiti di Barattolo alle Circoscrizioni che lo ospitano"

Un’attesa che preoccupa e non poco le Circoscrizioni, che gradirebbero non conoscere all’ultimo la destinazione del mercato di libero scambio. Dopo tante polemiche, per «ammorbidirle» e renderle più inclini ad accettare di buon cuore Barattolo, l’assessore ha pensato di consegnare parte di quanto incassato per l’occupazione del suolo pubblico proprio alle Circoscrizioni ospitanti: «Stiamo pensando di destinare addirittura il 100% degli utili, se così non fosse parliamo comunque di percentuali molto alte» è la promessa di Giusta. Le ricadute economiche verranno messe a disposizione delle Circoscrizioni per rigenerare l’area vicina a Barattolo.

Utili alle Circoscrizioni, il Comune rischia di andare in perdita

Un’idea assolutamente positiva, ma si tratta di un’operazione sostenibile dal punto di vista economico? Come evidenziato dal vice capogruppo del Partito Democratico Chiara Foglietta, dei 10 euro pagati da un’operatore che parteciperà a Barattolo, 5 vanno nelle tasche dell’associazione che si occuperà del controllo e della gestione del mercato (Vivibalon). Vi sarebbero poi da pagare le tasse, Tarsu e Cosap. Insomma, il Comune rischierebbe di andare in perdita nella gestione del nuovo Barattolo. Non si parla di cifre bassissime, in quanto attualmente gli introiti generati dal canone di occupazione del suolo pubblico sono stimati in circa 100.000 euro annui. Ecco perché l’assessore Giusta si è preso del tempo per pensarci, annunciando come informazioni più definite verranno redatte nella delibera specifica e non nel regolamento di Barattolo.

Barattolo, le novità del nuovo regolamento

Un regolamento che, come dicevamo, sembra avere tutte le caratteristiche per portare decisi miglioramenti rispetto alla situazione precedente. Innanzitutto a Barattolo potranno partecipare solo ed esclusivamente venditori residenti a Torino, purché non siano titolari di una licenza commerciale. Il 50% degli operatori sarà controllato dall’associazione ViviBalon, distintasi per professionalità e competenza. Bisognerà avere documenti in regola e la merce dovrà essere tracciata. La prenotazione degli stati si potrà fare fino a 36 ore prima, in modo tale che 24 ore prima si possa avere in mano una lista dei partecipanti. Alla prima infrazione arriverà una multa, alla seconda un allontanamento temporaneo e alla terza quello definitivo. Il numero di partecipanti? Tra i 400 e i 480, ma la cifra potrebbe scendere nei prossimi giorni, al fine di facilitare le operazioni di controllo. Tante le certezze e due dubbi macroscopici: la location e le ricadute sul territorio. Barattolo inizia a prendere forma, ma per capire cosa nascerà dalle ceneri del Suk bisognerà aspettare ancora un po’.