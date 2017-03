Torino vegana, in città arriva il primo festival dedicato al cibo veg-friendly

TORINO - Dal 3 al 5 marzo Torino ospiterà la prima edizione del Veg Festival e si annuncia come un appuntamento imperdibile. A partire da venerdì 3 marzo fino a domenica 5, la capitale sabauda ospiterà il suo primo festival completamente a tema veg-friendly. Con cucine a cielo e momenti di approfondimento sul tema, tutto sarà rigorosamente vegetariano o vegano. Siete pronti?

Il festival

L'evento, ospitato dall«Environment Park, sarà suddiviso in tre macro aree: Cucina Vegana, Cucina Vegetariana e Entertainment ed Educational. Ogni attività all'interno della manifestazione è stata pensata nel rispetto dell'ambiente e della cucina saluatare cruelty-free. In questo quadro generale il gusto la farà comunque da padrona, con piatti che spazieranno della tradizione regionale ai sapori esotici delle cucine orientali fino ad arrivare ai grandi classici rivisitati in chiave vegana. I momenti di incontro e confronto sul tema saranno invece accompagnati da film e documentari tutti green. Per la durata dei tre giorni inoltre la musica dal vivo e intrattenimento per i più piccoli allieteranno tutti gli ambienti del festival.