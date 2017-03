Si intrufola in un'auto in corso Svizzera e prova a rubarla: beccato da un passante

TORINO - Era già dentro l’auto, ed era praticamente riuscito ad avviare la vettura che stava rubando in corso Svizzera quando un cittadino l’ha colto sul fatto e ha contattato il 113. Un 30enne rumeno senza fissa dimora è stato arrestato dagli operatori della Squadra Volanti, intervenuti grazie alla telefonata del passante.

L'arresto quando il ladro stava per rubare l'auto

Il malvivente, un pluripregiudicato, aveva forzato la portiera destra anteriore di un’Alfa Romeo Giulietta, staccando la guarnizione in gomma del vetro. Dopo aver staccato la guarnizione in gomma del vetro, in modo tale da permettere una facile apertura della portiera e asportato la calotta di copertura della testa del motore, il ladro aveva già staccato i contatti a una delle centraline. La macchina stava praticamente per essere portata via, quando gli agenti sono intervenuti e l’hanno arrestato per tentato furto aggravato.