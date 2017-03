Incidente mortale tra Torino e Nichelino, travolto fatalmente un ciclista

TORINO - Incidente mortale questa mattina al confine tra Torino e Nichelino. Un ciclista di 75 anni è stato travolto da un autocarro mentre stava procedendo in via XXV Aprile e, giunto all’incrocio con strada Torino, è avvenuto il terribile impatto. Il pensionato è stato scaraventato sull’asfalto mentre il camionista ha arrestato immediatamente la corsa del mezzo pesante ed è sceso a prestare soccorso. Inutile però anche l’intervento della Croce Rossa, giunta sul posto con l’ambulanza: il settantacinquenne non è sopravvissuto.

La dinamica dell’incidente

Oltre all’ambulanza in via XXV Aprile sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale di Nichelino che stanno ricostruendo la dinamica. Pare, ma non è ancora certo, che la vittima stesse viaggiando sulla pista ciclabile.