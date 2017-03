Proroga per Cinema2Day, a Torino al cinema con due euro per altri tre mesi

TORINO - L’iniziativa è piaciuta al pubblico e ha convinto anche il Ministero dei Beni Culturali, tanto da prorogare l’iniziativa Cinema2Day per altri tre mesi. L’annuncio lo ha dato lo stesso ministro Dario Franceschini il quale ha ringraziato distributori, produttori ed esercenti per questa possibilità. In sintesi, visto che la promozione del biglietto del cinema a 2 euro è valida il secondo mercoledì del mese, con la proroga sarà possibile usufruire dell’iniziativa l’8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio.

I cinema aderenti a Torino

Attualmente sono tredici i cinema che aderiscono a Cinema2Day, quindici se si contano anche quelli della provincia. In ordine alfabetico sono: Alfieri, Ambrosio, Cityplex Massaua, Erba, Gioiello, Greenwich Village, Ideal, Lux, Maffei, Multisala Cinema Massimo, Multisala Reposi, The Space Torino, Uci e The Space Beinasco, Uci Moncalieri.