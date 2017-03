Nascosto nel bagagliaio per espatriare, fermata auto con 5 bengalesi

TORINO - Peugeot 406 con targa francese fermata dalla polizia stradale, alla guida un 41enne di origine pakistana e 5 passeggeri, fra i 15 e i 26 anni, provenienti dal Bangladesh. Il conducente dell'auto aveva appena superato il casello di Bruere della tangenziale nord, quando la polizia lo ha invitato a fermarsi vedendolo incerto a ripartire.

Uomo nascosto nel bagagliaio dell'auto

Gli uomini della stradale hanno inoltre scoperto che uno dei passeggeri viaggiava nascosto nel bagagliaio dell'auto. In merito a ciò il conducente ha riferito che l'uomo si sarebbe collocato volontariamente nel retro dell'auto per semplici ragioni di spazio. L'autista si è inoltre giustificato dicendo che stava accompagnando i 5, tutti senza documenti, presso il Commissariato di polizia di Oulx, (che per altro non esiste) al fine di procedere con il loro fotosegnalamento.

False identità e tentato espatrio

Tutti e sei sono stati in seguito accompagnati in Questura per essere identificati. Due di loro sono stati denunciati per aver fornito generalità fasulle, pretendendo di passare per minorenni pur avendo entrambi più di vent'anni. Per quanto riguarda il conducente dell'automobile invece, sono emersi chiari elementi di reato: l'uomo avrebbe infatti tentato di agevolare il transito dei 5 bengalesi in un altro stato dell'Unione Europea.