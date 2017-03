Avvocato ruba una borsa, beccato dalle telecamere: «Volevo comprarla a mia mamma»

TORINO - Un uomo colto e facoltoso, appassionato di moda e arte: non di certo l’identikit del ladro infallibile. Eppure il soggetto beccato dalle telecamere di videosorveglianza a rubare una borsa firmata dal valore di 1200 euro circa in una nota boutique di piazza San Carlo è proprio un avvocato torinese di 36 anni. Una persona insospettabile, dalla faccia pulita in grado di mascherare le intenzioni decisamente non consone alla professione esercitata.

Il furto nel negozio «San Carlo dal 1973»

L’incredibile episodio è avvenuto lo scorso 28 gennaio, all’interno del negozio «San Carlo dal 1973», nel cuore della Torino bene. Orario di chiusura, un uomo entra in negozio: tracolla sportiva, capelli ossigenati e un paio di occhiali. Individua una borsa di marca Celine, la maneggia, la poggia a terra durante una (finta) telefonata e la borsa sparisce. Nessuno si accorge di nulla sino alla chiusura del negozio, i dispositivi non suonano per l'utilizzo di una borsa schermata e l’uomo esce indisturbato. Non sa che le telecamere hanno ripreso tutto.

Il ritorno in negozio e l'arrivo dei carabinieri

Dopo due giorni accade una cosa ancora più inaspettata: l’avvocato torna sul luogo del misfatto. I commessi lo riconoscono subito, chiamano immediatamente i carabinieri che provvedono a fermare il ladro e a denunciarlo per furto aggravato. «Mi vergogno di quello che ho fatto, uso ansiolitici da tempo e quel giorno ho preso qualche pastiglia di troppo. La borsa? Un regalo per il compleanno di mia mamma, volevo comprarla». Una versione che non convince pienamente. Quel che è certo è che il personaggio è particolare, ma all’apparenza insospettabile. La borsa intanto è stata recuperata a casa di un amico dell’avvocato.