Incidente in via Monginevro: una persona ferita, semaforo in frantumi e traffico in tilt

TORINO - Traffico difficoltoso questa mattina in via Monginevro, tra piazza Sabotino e corso Trapani, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Toyota Yaris e un suv Bmw. La piccola utilitaria stava viaggiando sulla lunga via in direzione di corso Racconigi quando, all’incrocio convia Caraglio, ha impattato contro l’altra vettura proveniente dalla sua destra finendo la corsa contro il palo semaforico funzionante, abbattendolo.

Una persona ferita

Nello scontro è rimasta lievemente ferita l’automobilista della Toyota Yaris, soccorsa e trasportata per accertamenti all’ospedale Martini. Illeso l’altro automobilista e, per fortuna, nessun passante è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale per gestire il traffico di via Monginevro che, con i tram bloccati dalle auto incidentale, si è congestionato velocemente. All’angolo con via Caraglio sono arrivati anche i tecnici per liberare il marciapiede dei residui del semaforo.